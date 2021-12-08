Hamilelere aşının yanı sıra D vitamini takviyesi de şart

Prof. Dr. Kavak, pandemi sürecinde hamileler için aşı kadar D vitamini desteğinin de büyük önem taşıdığını belirtti…

Nazan DOĞANER HALICI

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Prof. Dr. Kavak, pandemi sürecinde hamileler için aşı kadar D vitamini desteğinin de büyük önem taşıdığını belirtti…

Son zamanlarda aşısız olan ve Covid-19'a yakalanıp, hastalığı ağır geçiren ya da hayatını kaybeden anne adaylarının sayısı hayli fazla… Dolayısıyla hamilelerin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji (Riskli gebelik) Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu…

AŞI İÇİN TEREDDÜT EDİLMEMELİ

Hamilelikte coronavirüse bağlı enfeksiyonlar çok daha ağır seyrediyor. Bu dönemde bağışıklığın zayıflaması, kan pıhtılaşmasına doğru bir eğilimin olması nedeniyle özellikle hamileliğin son aylarında Covid-19'a yakalanan hamilelerin hastalığı daha ağır geçirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle anne adayları tereddüt etmeden aşı yaptırmalıdır. Aşı gebeliğe zarar vermez ve düşüğe neden olmaz asıl Covid-19 erken doğum riskini tetikler.

C VİTAMİNİ VE ÇİNKO DA ÖNEMLİ

Hamilelere C vitamini ve çinko öneriyoruz, zaten tüm hamileliğin ilk 12 haftasında 400 mikrogram kullanımı şart olan folik asit veriyoruz. Bunların haricinde propolis, çörek otu yağı gibi maddelerin viral enfeksiyonlara karşı kısmen bağışıklığı artırdığı yönünde yayınlar var ama hiçbiri Covid-19'a karşı spesifik etkili değil. Selenyum, A, B, B12 ve E gibi vitamin ve mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirir; bunları anne adayları doktor kontrolünde gerekli ölçülerde alarak bağışıklık sistemlerini güçlü tutabilirler.

İLK 3 AYDA BAKILMALI

Son zamanlarda D vitaminin de Covid-19'a karşı destekleyici bir etkisi olduğu yönünde birçok görüş ortaya konuldu. Anne adayları aşı olmanın yanında bu dönemde sağlıklı bir hamilelik geçirmek adına D vitamini konusunda hassas davranabilirler. Bugün artık gebe kalmayı planlayan kadınlarda hamileliğin ilk üç ayında kandaki Vitamin D seviyesine baktırmak şart. Çünkü yaşadığımız ülke güneşli bir ülke olmasına rağmen maalesef Türk toplumunda özellikle D vitamini seviyesi çok düşük. Bu yüzden hamilelik planlanıyorsa D vitaminine özellikle baktırılmalı. Bu vitamini K vitaminiyle kombine olarak kullanmak daha doğru ve yararlıdır. Hamilelikte de bu şekilde kullanmakta hiçbir problem yok. Bu nedenle D vitaminini birinci sıraya koyuyoruz.

DÜZENLİ UYKU VE AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ ÇOK FAYDALI

Bağışıklığımızı güçlü tutmamız gereken pandemi döneminde anne adayları, uykuya her zamankinden daha fazla özen göstermeli, uykusuz kalmamak için günlük programlarını ayarlamalı. Ayrıca gebelik süresinde hafif sayılabilecek hamilelik egzersizleri yapmak da hem anne adayına hem de bebeğe iyi gelir. Ancak egzersizler mutlaka ya evde ya da açık havada kalabalık olmayan ortamlarda yapılmalıdır.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN UNUTULMAMALI

Anne adayları coronavirüse karşı aşılarını yaptırsalar bile kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeli, kalabalık ve kapalı yerlerde bulunmamaya özen göstermeli.