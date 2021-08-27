Hava kirliliği, akıl hastalıklarını tetikliyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalmanın zihinsel hastalıklarda artışa yol açtığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başkenti Londra’da 13 bin kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalan kişilerin akıl hastalıklarına yakalanma oranının diğerlerine göre daha fazla olduğunu belirledi.

Buna göre, hava kirliliğindeki küçük artışlar bile depresyon ve kaygıdaki önemli artışları tetikleyebiliyor.

Araştırma, nitrojen dioksite maruz kalınmasındaki küçük bir artışın tedaviye ihtiyaç duyma riskinde yüzde 32’lik bir artışa ve hastaneye yatma riskinde yüzde 18’lik bir artışa yol açtığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, aynı zamanda, hava kirliliğinin intiharı da tetiklediğini ortaya çıkardı.

BUNAMA İLE BAĞLANTISI VAR

Araştırmalar, hava kirliliğinin zekada “büyük” bir azalmaya neden olduğunu ve bunama ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

2019’da yapılan bir araştırma da hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa zarar verebileceği sonucuna varmıştı.

Araştırmacılar, bulguların gelişmiş ülkelerdeki çoğu şehir için geçerli olabileceğini ve hava kirliliğini azaltmanın milyonlarca insana fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Araştırmayı yöneten Bristol Üniversitesi’nden Joanne Newbury, “Düşük emisyonlu bölgeleri genişletmek gibi kullanılabilecek müdahaleler olduğunu biliyoruz. Bireysel düzeyde ruh sağlığı tedavileri ise daha zor” dedi.