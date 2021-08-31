Her gün ceviz yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

İspanya'daki Barcelona Klinik Hastanesi'nde yapılan araştırmalar, her gün yarım bardak ceviz tüketmenin insan hayatına faydalarını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Barcelona’daki Klinik Hastanesi’nde yapılan yeni bir araştırma, her gün yarım bardak ceviz tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını ortaya çıkarırken, kolestrol seviyesini de yüzde 8,5 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

İspanya’nın köklü hastanelerinden Hospital Clínic de Barcelona’da yetişkin bireyler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; her gün yarım bardaki ceviz tüketen kişilerin ‘kötü kolesterol’ olarak adlandırılan LDL seviyelerinde yüzde 8,5 oranında düşüş gözlemlendi.

Uzmanlar, yüksek LDL seviyelerinin kalp hastalığı ve felç riskini tetiklediğini bildirdi.

Araştırma sonuçları, düzenli ceviz tüketiminin kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN

Amerikan Kalp Derneği’ne göre ceviz, bünyesinde, yağlı balıklarda bulunan kalp sağlığına iyi gelen yağ olan omega 3 yağ asitleri barındırıyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, düzenli ceviz tüketildiğinde, bağışıklık sisteminin güçlendiğini ortaya çıkarırken, uyku düzeni için de önemini ortaya çıkarmıştı. Öte yandan, ceviz, antioksidan bakımından zengin yapısıyla da biliniyor.

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