Hollanda’dan yeni karar: Sosyal mesafe kuralı kalkıyor

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte, ülkesinin corona virüs 'gevşeme paketi'ni açıkladı. Buna göre, sosyal mesafe kuralı tamamen kalkarken, etkinlik ve mekan girişlerinde corona geçiş kartı zorunluluğu olacak.

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Hollanda hükümeti bugün yaptığı açıklamada, barlara, restoranlara, stadyumlara, gece kulüplerine veya kültürel etkinliklere girmek için ‘corona geçiş kartı’ sisteminin devreye alınacağını, sosyal mesafe kuralının ise 25 Eylül’den itibaren kalkacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, sosyal mesafenin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi ve duygusal yükü anlayabildiğini söyledi. Rutte, “Bu nedenle 25 Eylül’den itibaren her alanda sosyal mesafe kuralının zorunluluk olmaktan kalktığını duyurmaktan mutluluk duyarım” dedi.

Ülkede, festival ve birden fazla günde yapılan açık hava etkinliklerinin tekrar başlayacağı açıklandı. Sabit koltukları olmayan kapalı alanlarda konserlere de izin verilecek. Salon kapasitesinin yüzde 75’ine seyirci alınacak.

‘TEDBİRLİ OLUN’

Rutte, ülkesinde çoğu önlemlerin kaldırıldığını açıklarken yine de ‘tedbirli olun’ çağrını yineledi.

Hollanda’da alınan yeni kurallar toplu taşıma ve okullar için geçerli değil. Bu alanlarda maske zorunluluğu devam ediyor. Hükümet, çalışanlara mümkün oldukça evden çalışmalarını tavsiye ediyor. Yeni açıklanan uygulamalarla ile birlikte, restoran, bar, sinema, müze, konser ve festival gibi mekanlara hem iç hem de dış mekanlarda 13 yaş ve üstü kişiler ‘corona geçiş kartı’ zorunlu olacak.

Almanya ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde sosyal mesafe kuralları hala geçerliliğini koruyor.

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