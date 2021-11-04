İngiltere, Merck’in geliştirdiği Covid-19 ilacına onay verdi

İngiltere, dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen ve ölüm oranını azalttığı belirtilen Merck & Co'nun geliştirdiği Covid-19 ilacına kullanım onayı veren ilk ülke oldu.

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Uzmanların corona virüsü ile mücadelede potansiyel bir atılım olarak gördüğü, ABD merkezli Merck & Co tarafından geliştirilen antiviral hapın virüse yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatma riskini yarıya indirdiği ortaya çıkmıştı. ‘Molnupiravir' adlı ilacın kullanımıyla ilgili ilk onay İngiltere’den geldi.

Reuters son dakika olarak duyurduğu haberinde, İngiltere ilaç düzenleme kurulunun, Merck ve Ridgeback Biotherapeutics’in ortak geliştirdiği ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapına onay verdiğini açıkladı. İngiltere, hastalığın gidişatında oyunun kurallarını değiştirebilme potansiyeline sahip olan tedavinin önünü açan ilk ülke oldu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Molnupiravir ilacının corona virüsü testi pozitif olan hastalarda mümkün olan en kısa sürede, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

Hükümet ve NHS, ilacın hastalara nasıl uygulanacağını zamanı gelince açıklayacaklarını açıkladı.

Corona virüse karşı ilk oral yoldan ilaç olarak alınan Molnupiravir'in, tüm varyantlara karşı etkisi olduğu açıklanırken, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğü belirlendi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANINI YARI YARIYA AZALTIYOR

Merck'in yaptığı araştırmada; semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde “molnupiravir” ilacını alan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja, “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral tablet tüm oyunun kurallarını değiştirir” ifadelerinde bulundu.

Mevcut tedavi seçenekleri arasında Gilead Sciences Inc'in (GILD.O) aşılanmış antiviral remdesivir ve jenerik steroid deksametazon ilaçlarının yer aldığı ifade edilirken, bunların genellikle hastaneye yatış sonrası hastaya verildiği bilgisi paylaşıldı.

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