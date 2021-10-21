İngiltere ve İsrail’de görülmüştü… ABD’de de ortaya çıktı: Yeni varyant ‘AY.4.2’ yayılıyor

Corona virüsünde Delta varyantından sonra şimdi de alt varyant endişesi ülkeden ülkeye yayılıyor. ABD Hastalık Kontrol Önleme ve Merkezleri (CDC), ‘AY.4.2’ adlı varyantın ABD'de de görüldüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o tarihten bu yana dünya genelinde 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsünde yeni varyantlar panik yaratmaya devam ediyor.

Salgında yeni dalgaya sebep olan Delta varyantından sonra şimdi de alt varyant endişesi ülkeden ülkeye yayılıyor. İlk olarak İngiltere’de görülen ‘AY.4.2' adlı varyant, kısa sürede Avrupa’da birkaç ülkede daha ortaya çıktı.

10’DAN AZ VAKA VAR



Salgında aşılama kampanyasıyla başarılı gösterilen İsrail de, dün ilk kez ülkede ‘AY.4.2' varyantının Moldova’dan gelen bir çocukta görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından salgında en çok can kaybının yaşandığı ABD’den de kötü haber geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ‘AY.4.2'nin ülkede farklı noktalarda ortaya çıktığını açıkladı. Varyantın henüz ABD’de çok nadir görüldüğünü belirten CDC yetkilileri, “Veritabanımızda bize rapor edilen 10’dan az vaka var” ifadelerini kullandı.