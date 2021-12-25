İngiltere’de her 35 kişiden 1’ine Covid-19 bulaştı

Vaka sayısının tırmanışa geçtiği İngiltere'de geçen haftaki resmi verilere göre her 35 kişiden 1'inde Covid-19 tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Omicron varyantıyla birlikte son dönemde vaka sayılarının tırmanışa geçtiği İngiltere’de resmi veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre İngiltere’de geçen hafta her 35 kişiden 1’inde Covid-19 tespit edildi. Bu oran başkent Londra’da ise her 20 kişiden 1’inde hastalık tespit edilmesi seviyesine düştü.

Ulusal İstatistik Dairesi tarafından yapılan araştırmada 13-19 Aralık’ta 1.544.600 insanda corona virüsü tespit edilirken bu oran da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. Omicron varyantının merkez üssü başkent Londra olurken, diğer bölgelerde de bu varyantın artışa geçtiği kaydedildi.

The Guardian’a konuşan Covid-19 istatistiklerini inceleyen uzman istatistikçi Esther Sutherland, “Corona virüsünün artışı bütün yaş gruplarında yer alıyor. Bu trende öncülük eden ise Omicron varyantının hızlı yayılımı” dedi.

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