İngiltere’den Trump’ın da kullandığı ‘hayat kurtaran antikor kokteyli’ne onay

İngiltere, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan 'antikor kokteyl'ini corona virüs hastalarına uygulama kararı aldı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, geçen ay yaptığı açıklamada, corona virüste yeni tedavi müjdesi vermişti. İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni corona virüs tedavisiyle ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, İngiltere’de aşı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen bir ‘antikor kokteyli’ uygulanacak. Bu uygulamanın binlerce hastanın tedavisinde kullanılması bekleniyor.

TRUMP’IN DA TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump, corona virüse yakalandıktan sonra doktorları ‘hayat kurtaran karışım’ ile iyileştirildiğini ifade etmişti. Bu ifadeler uzun süre tartışılmış, ilacın içeriği çok konuşulmuştu.

İngiltere, şimdi bu karışımı corona virüse karşı savunmasız kişiler için kullanmayı planlıyor.

İlaç, 50 yaş üzeri antikoru olmayan hastaların tedavisinde ve 12-49 yaş aralığındaki bağışıklık sorunu yaşayanlarda kullanılacak. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ilaçtan yeterli miktarda satın alındığı ve ülke çapında uygun hastanelere yollanarak kullanımına gelecek hafta başlanacağı açıklandı.

GELECEK HAFTADAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Sağlık Bakanı Javid, “İngiltere’deki hastanelerde daha savunmasız hastalarımız için uygulamaya koyduğumuz ‘antikor kokteyli’ gelecek haftadan itibaren hayat kurtarmakta umut olacak” dedi. Javid sözlerini, “İngiltere, özellikle Covid-19 döneminde hayat kurtaran tedavileri belirlemede dünyaya öncülük ediyor. Biz, ülke olarak, hayati önem taşıyan çalışmalara ağırlık vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Roche ve Regeneron tarafından üretilen Ronapreve isimli ilaç bir antikor kokteyli. Denemeleri aşıların yaygın kullanımından ve varyantların ortaya çıkışından önce gerçekleştirilen ilaçta iki ayrı monoklonal antikor bulunuyor. Türünde ilk olan ilaç aynı zamanda Covid-19 kaynaklı akut enfeksiyonların tedavisinde onay alarak kullanılacak ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

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