İş bulmakta zorlanınca 4 ayda 31 kilo verdi

Manisa'da pandemi sürecinde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle kilo alan 27 yaşındaki Fatma Mutlu, iş bulmakta zorlanınca, spor ve diyetle 4 ayda 31 kilo verdi. 55 kiloya düşen Mutlu, yaptığı ilk başvurusunda da işe alındı.

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Şehzadeler ilçesinde yaşayan, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı bölümü mezunu Fatma Mutlu, pandemi döneminde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle hızla kilo aldı.

Aşırı kilosu nedeniyle iş bulmakta da zorlanan Mutlu, zayıflamaya karar verip diyetisyene giderek spora başladı. Zamanla zayıfladıkça kilo odaklı sağlık sorunlarından da kurtulan Mutlu, spor ve diyet programıyla 4 ay gibi kısa sürede 31 kilo verip, 86 kilodan 55 kiloya düştü.

Bu süreçte satış asistanı olarak çalışmaya başlayan Mutlu, “Mutluyum, özgüvenim tamamen yerinde. Kilo vermek isteyen kişiler kendine inanmalı. Gerçekten hayatım değişti” dedi.

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Kilo verdikten sonra ilk iş başvurusunun kabul edildiğini belirten Fatma Mutlu, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde düzensiz beslendim ve günlerim hareketsiz geçtiği için çok kilo aldım. 86 kiloya kadar çıktım. Bu benim sosyal hayatımda, arkadaşlarımla ikili ilişkilerimde ve iş hayatımda problemlere neden oldu. İş ararken bile kiloma dikkat edildiğini fark ettim, bu beni psikolojik anlamda olumsuz etkiledi.

Onun dışında ne yapabilirim, özgüvenimi nasıl kazanabilirim diye düşündüm. Diyetisyene gittim, spora başladım. 4 ay gibi kısa bir sürede 55 kiloya düştüm.

Kilo kaybından sonra vücudumda deforme olmadan sağlıklı beslenerek, istediğim forma ulaştım. Kilomu koruma sürecindeyim, kas kütlemi arttırarak daha fit ve sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettireceğim.” DHA