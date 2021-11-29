İş mahkemesinden emsal olacak kanser ilacı kararı

İstanbul’da akciğer kanseri teşhisi konulan hastaya doktoru akıllı ilaç olarak ifade edilen Keytruda isimli ilaçla tedavi başlattı. SGK, Keytruda isimli ilacın kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar listesinde yer almadığını belirterek ilaç bedelini karşılamadı. Hastanın avukatı iş mahkemesinde dava açarak ilacın SGK tarafından karşılanmasını istedi. Mahkeme talebi kabul ederek, hastanın tedavisinde kullanılan Keytruda isimli ilacın dava süresi boyunca bedelin tamamının ücretsiz ve kesintisiz olarak ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul'da yaşayan A.E.'ye, geçen yıl akciğer kanseri tanısı kondu. Gittiği özel hastanede tedavisine başlanan A.E'ye doktoru tarafından immunoterapi içerir akıllı ilaç olarak ifade edilen Keytruda (pembrolizumab) 100 mg ilaç yazıldı. Tedavisi için 299 bin TL'yi kendisi ödeyen A.E.'ye, doktoru 18 Aralık 2020'de yazdığı rapor ile Keytruda ilaçla tedaviye bir yıl süre daha devam edileceğini belirtti.

SGK İLACI KARŞILAMADI

A.E. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumuna raporu ile ilaç başvurusu yaptı. Tedavide kullanılan ilacın ve buna ilişkin tüm tedavi masraflarının karşılanması ve yapılan ödemelerin iadesini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından isteyen A.E.'nin talebi kurumca reddedildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

A.E. tedavisinin doktorunun yazdığı ilaçla devam edebilmesi için avukatı Selen Ocak aracılığıyla İstanbul İş Mahkemesi'nde SGK'ya dava açtı. Selen Ocak, müvekkili A.E.'nin Keytruda isimli ilaç bedellerinin ücretsiz karşılanması talebinin reddi işlemin ihtiyadi tedbiren durdurulması ve ilaç bedellerinin davalı Kurum tarafından ücretsiz olarak karşılanmasına ilişkin karar verilmesini istedi.

ANAYASAL HAKLARI VAR

Müvekkilinin tedavi sürecinin devam etmesi zorunluluğu ve belirlenen ilacın A.E.'nin gelirine göre karşılama gücünün bulunmadığını belirten avukat Selen Ocak “Halen kanser tedavisinde kullanılacak alternatif başka bir ilaç önerilemeyişi, Anayasa ile koruma altına alınan sağlık güvencesi yaşam hakkının kutsallığı, hastalığın tedavisi için elzem olan ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikinde gecikmenin onarılmaz telafisi güç ve imkansız zararların önlenmesi gerekmektedir” dedi.

BEDELİ ÖDENECEKLER LİSTESİNDE DEĞİL

Keytruda isimli ilaç bedelinin tamamının kurumca ödenmesine ilişkin talebin yerinde olmadığını belirten SGK mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Keytruda isimli ilacın kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar listesinde yer almadığını belirtti. SGK, ihtiyati tedbir kararına itiraz ederek davanın reddini istedi.

MAHKEME ÖNCE 6 AY SONRA DAVA SÜRESİNCE TEDBİR KARARI VERDİ

Tedbir talebini teminatsız olarak kabul eden mahkeme A.E.'nin tedavisinde kullanılan Keytruda isimli ilacın bedelinin 6 aylık dozda kullanım bakımından tamamının ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. 6 aylık sürenin dolmasının ardından avukat Selen Ocak tekrar mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talebinin uzatılmasını istedi. Mahkeme talebi kabul ederek A.E.'nin tedavisinde kullanılan Keytruda isimli ilacın dava süresi boyunca bedelin tamamının ücretsiz ve kesintisiz olarak ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

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