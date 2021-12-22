İsrail, 4. doz BioNTech aşısını uygulayan ilk ülke olacak

Dünyada Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler hayata geçirilirken, İsrail de aşıyla ilgili önemli bir adım atmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail, dünyada Covid-19’a karşı BioNTech aşısının 4. dozunu uygulayan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının ülkede de vaka sayısını artırması beklenirken, İsrailli pandemi uzmanları 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına 4. doz aşı uygulanmasını önerdi.

Önerinin Başbakan Naftali Bennett tarafından da desteklendiği ve sağlık makamlarının nihai onayını beklediği belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre, ülkede en az 340 Omicron vakası görüldü. Pandemi sürecinde Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin oranıysa 8200'e yakın.

İsrail, pandemide Covid-19 aşısını ilk uygulayan ülkelerden biriydi. Buna karşın yaklaşık 10 milyonluk nüfusun sadece yüzde 63’ü iki doz aşı oldu.

Aşı olan genç nüfusun oranını artırmak amacıyla, ülkede çocuklara da aşı uygulaması başlatılmıştı.

İsrail, geçen hafta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeyle seyahati yasaklamıştı.