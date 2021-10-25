İsrail Sağlık Bakanlığı ‘AY.4.2’ ile ilgili kötü haberi verdi: Delta varyantından yüzde 15 daha bulaşıcı

İsrail'de ‘AY.4.2’ varyantı görülen kişi sayısı altıya ulaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AY.4.2'nin Delta varyantından yüzde 15 daha bulaşıcı olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgınında ortaya çıkan yeni varyantlar endişe yaratmaya devam ediyor.

İngiltere ve İsrail’in ardından ABD’de de görülen, Delta varyantının alt varyantı olduğu belirtilen ‘AY.4.2' ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede ilk kez Moldova’dan gelen bir çocukta görülen vakanın ardından, varyantın görüldüğü kişi sayısının altıya yükseldiğini duyurdu.

‘DAHA ÖLÜMCÜL DEĞİL’



Vakaların tamamının ülke dışı kaynaklı olduğunu belirten yetkililer, yerel bir bulaşma tespit etmediklerini ve bu nedenle an itibarıyla ek önlemler almaya gerek duymadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu düşünülen ‘AY.4.2' ile ilgili net bir görüş de belirtti. Yetkililer, ‘AY.4.2'nin Delta varyantına göre yüzde 15 daha bulaşıcı olduğunu savundu. Uzmanlar bu orana rağmen alt varyantın daha ölümcül olduğuna dair bir işaret bulunmadığını aktardı.