İsrail’de yeni varyant alarmı: AY.4.2, Deltadan daha bulaşıcı

İsrail'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri 'AY.4.2' adlı varyantın ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, Delta varyantının alt varyantı olan 'AY.4.2'nin daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni varyantlar da endişe yaratıyor. Hızla bulaşan ve pek çok ülkede panik yaratan Delta varyantından sonra şimdi de alt varyant korkusu baş gösterdi.

İsrail’de Sağlık Bakanlığı yetkilileri ‘AY.4.2’ adlı varyantın ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu vakanın Avrupa’da birkaç ülkede görüldüğü, İsrail’deki taşıyıcının 11 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi. Çocuğun Moldova’dan geldikten sonra test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alt varyant muhtemelen Delta varyantından daha bulaşıcı. Ancak arada önemli ölçüde bir fark yok. Her zaman varyantlar olacak. Onları takip etmeli ve eğer gerekirse özel önlemler almalıyız” dedi.

BEŞİNCİ DALGAYA YOL AÇABİLİR

Ash, son dönemde aşılama hızının düştüğünü ve bu durumun potansiyel bir beşinci dalgaya sebep olabileceğini söyledi.

İsrail’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 865 bin 633 kişi üç doz aşı oldu. 5.7 milyon kişi ise iki doz aşısını tamamladı. Tek doz aşı yaptıranların sayısı da 3.8 milyon olarak paylaşılıyor.