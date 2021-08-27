İstanbul’da kaçak 1 ton midye ele geçirildi

İstanbul'da kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi. Canlı oldukları belirtilen midyeler denize bırakılırken, 3 kişiye 11 bin 885 lira ceza kesildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahil güvenlik, zabıta ve polis ekipleri Sarıyer sahil şeridinde dün kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

Sabah saat 07.00’de yapılan denetimde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi. Denetimde bir araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına da el konuldu. Kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Denetim yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Tepki çeken 'kabuklu deniz ürünleri helal değil' sözlerine Diyanet'ten açıklama