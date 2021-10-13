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İstanbul’un aşılanma oranı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nüfusu 20 milyonu aşan dev metropoldeki corona virüsü aşılanma oranlarını açıkladı.

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İstanbul’un aşılanma oranı açıklandı

Sabah saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla:
65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları
1. doz yüzde 91.6
2. doz yüzde 89.7
3. doz yüzde 74
Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları:
1. doz yüzde 50.1
2. doz yüzde 2.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.”

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