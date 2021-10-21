Kadın mucit geliştirdi: Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemi

Almanya'da geliştirilen yeni yöntem sayesinde doğum kontrolünde devrim yaşanması umuluyor. Bilim insanı Rebecca Weiss, spermleri ultrason dalgalarıyla donduran bir "testis banyosu" geliştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzmanlar, spermleri ultrason dalgalarıyla donduran bir “testis banyosu”nun erkek doğum kontrolünde devrim yaratabileceğini umuyor. Alman bilim insanı Rebecca Weiss tarafından tasarlandı. Kansere yakalanan Weiss bir daha hormon takviyesi alamayacağını anlayınca böyle bir cihaz geliştirmeye karar verdi. Bugüne kadar, ultrason dalgası teknolojisi insanlarda yerine hayvanlarda doğum kontrol yöntemi olarak denenmişti. Weiss’in buluşu ile ilk kez insanlar üzerinde de kullanılabilecek.

Weiss tarafından geliştirilen yeni cihaz cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor. Tası andıran cihaz, testis boyuna göre ayarlanabilirken, içerisine su dolduruluyor. Testisin cihaza yerleştirilmesi sonucu sperm dondurulurken, hareketliliği yumurtayı dölleyemeyecek şekilde geçici süreliğine durdurulmuş oluyor.

Prezervatifler ve vasektomi şu anda erkekler için sadece iki doğum kontrol yöntemi iken, kadınlara özel 12 adet kontraseptif var. Erkekler için bir hapla ilgili devam eden araştırmalar olmasına rağmen, henüz onay almış bir hap mevcut değil.

İlginizi Çekebilir Corona geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi