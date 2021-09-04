Kalbine zıpkın saplanan adam sağlığına kavuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, başarılı bir ameliyata daha imza attı. Kalbine kazayla zıpkın saplanan Oğuzhan Sonugür, DEÜ’de yapılan zorlu ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde hobi amaçlı balık avlamaya giden 33 yaşındaki Oğuzhan Sonugür, kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı. Bir süre denizde kaldıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarılan Sonugür, 112 Acil Servis ekipleri tarafından DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sonugür’e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini belirledi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servis çalışanları, zamana karşı yarışarak hastayı kısa sürede ameliyat için hazır hale getirdi. Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde ameliyata alınan hasta, burada yapılan zorlu operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren Sonugür'ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.

Kalbine zıpkın saplanan hastayı ameliyat eden ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, “Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için, göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın DEÜ Tıp Fakültesine gelmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyleyebiliriz” dedi.