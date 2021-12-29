Kalori saymak, yeme bozukluklarını tetikleyebilir

Yeni araştırmalara göre kalori saymak, diyet yapanların zihinsel sağlığını etkileyebilir ve bulimia ya da diğer yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sozcu.com.tr

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NHS tarafından yapılan bir araştırma, kalorilere odaklanmanın insanları öğün atlamaya ve sağlıklı gıdalardan kaçınmaya yönlendirdiğini ve bu nedenle önerilen günlük kalori alımlarının sadece bir kısmını yediklerini buldu.

Her on kişiden biri, düşük kalorili bir diyete bağlı kalmaya çalışırken bulimik oldu. Bir diğeri, bisküviyi yutmadan sadece tadını almak için çiğnediğini itiraf etti.

NHS, kadınlar için günlük ortalama 2.000 ve erkekler için 2.500 kalori alımını öneriyor. Bununla birlikte, birçok popüler diyet; özellikle oruç tutmayı savunanlar, günde 800 kalorilik bir rejime bağlı kalmayı öneriyor.

Second Nature tarafından yapılan ankete göre, kalori sayarken yüzde 46’sı aç, yüzde 35’i huysuz ve yüzde 30’u yorgun hissetti.

Doğu Londra’da eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan 36 yaşındaki diyetisyen James Jenkins, her gün ne yiyeceğini düşünmekten sürekli zihinsel yorgunluk yaşadığını söyledi: “İçlerinde ne kadar kalori olduğunu öğrenmek için meyve ve sebzeleri tartma aşamasına geldim. Delilikti. Kalori sayarken aşırı derecede depresyonda değildim çünkü kilo veriyordum. Ama moralimi bozan şey, durduğumda ağırlığın geri geleceğini bilmekti. Ve sonsuza kadar bu şekilde yiyemezdim.”

Second Nature’da kıdemli bir beslenme uzmanı olan Tamara Willner şunları söyledi: “Araştırmamız, aşırı ve son derece kısıtlayıcı kalori sayımının insanların zihinsel sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Davranış sürekli olarak takıntılı hale geldiğinde, zamanla bulimia veya tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi klinik olarak tanınan bozukluklara neden olabilir.”

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