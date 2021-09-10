Kalp yetmezliği sorunu yaşayan hastalar için yapay kalp geliştirdiler

Dünyanın en gelişmiş yapay kalbini geliştiren Fransız şirket, geçen ay ciddi kalp yetmezliği sorunu yaşayan bir hastaya yapay kalp sağladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2008 yılında kurulan Carmat, ileri düzeyde kalp yetmezliği olan hastalara ikinci bir yaşam sağlamayı amaçlıyor. Şirket bir basın açıklamasında, yapay kalbin uzun vadeli destek sağlayabileceğini veya kalp naklinde köprü görevi görebileceğini söyledi.

Dr. Bernd Panholzer, “İşlemden birkaç gün sonra cihaz gerekli tüm desteği sağlıyor ve hasta iyileşiyor. Cihaz, gerçek bir kalbe benzer bazı temel özelliklere sahip olduğundan, bu yeni tedavi türü ile bekleme listesine alınan diğer birçok hastanın ihtiyaçlarını karşılamayı umuyoruz” dedi.

Carmat CEO’su Stéphane Piat, “2021’de niyetimiz, çabalarımızı bu hastaların yarısından fazlasını oluşturan Almanya ve Fransa’ya odaklanmak” dedi. Yapay kalp, insan kalbinin işlevlerini taklit ediyor.

“KALP YETMEZLİĞİ, KÜRESEL BİR SALGIN”

Şirket, kalp yetmezliğini en az 26 milyon insanı etkileyen küresel bir salgın olarak görüyor. Bununla birlikte, donör sıkıntısı nedeniyle, yılda yalnızca yaklaşık 5.500 nakil gerçekleştirilebiliyor. Bu da pek çok hastanın aylarca veya yıllarca beklediği anlamına geliyor.

Carmat, kalp yetmezliğinde artış olduğuna dikkat çekiyor ve İtalya’da coronavirüsü kaynaklı ölümlerin üçte birinin aynı zamanda kalp hastalığından muzdarip hastalardan oluştuğunu belirtiyor.

Mart 2020’de Carmat, yapay kalp takılan bir hastanın iki yıl boyunca başarılı bir şekilde desteklendiğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir Kalp yetmezliği kanser riskini artırabilir

İlginizi Çekebilir Telefon sesinden kalp krizini anlayan teknoloji geliştirildi