Karı-koca bir gün arayla corona virüsüne yenildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan Ali Özkan ve eşi Cemile Özkan bir gün arayla corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi'nde yaşayan Ali Özkan(78) ve eşi Cemile Özkan(76), tedavi için gittikleri İstanbul'a corona virüsüne yakalandı. İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Özkan önceki gün vefat etti.

Özkan'ın Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi. Cemile Özkan da eşinden bir gün sonra corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.