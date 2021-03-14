Kılıçdaroğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız.

Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. (DHA)