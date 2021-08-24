Korkutan araştırma: Delta varyantındaki virüs oranı 300 kat fazla

Güney Kore'de Delta varyantı ile ilgili bilimsel araştırmalar, bu mutasyonun ne kadar korkutucu boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’de yapılan bilimsel bir araştırma Delta varyantının orijinal corona virüsü vakalarına göre çok daha tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Engelleme Ajansı tarafından yapılan araştırmada, Delta varyantı bulaşan kişilerin vücutlarındaki virüs oranının mutasyona uğramamış kişilerdeki virüs oranının 300 katı olduğu tespit edildi. Araştırmada, bu virüs seviyesinin zaman içinde azaldığı da belirtildi.

Araştırmayı yürüten Sağlık Bakanlığı yetkilisi Lee Sang-won, “Virüs oranının yüksek olması hastalığın bir insandan diğer insana çok daha koaly bulaştığını ortaya koyuyor. Bu da bulaş ve hastaneye yatış seviyelerini yükseltiyor. Bu Delta varyantının 300 kat daha tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Bizce bulaşma oranı Alpha varyantına göre yaklaşık iki kat daha fazla” dedi.

Araştırmada Delta varyantı bulaşmış 1848 insanın vücudundaki virüs oranı ile başka varyantların bulaştığı 22.106 insandaki virüs oranı karşılaştırıldı.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen mutasyona uğramış corona virüsü olan Delta varyantı son dönemde dünya genelinde baskın virüs olarak tanımlanıyor. Delta varyantının hızla yayılması ve aşı oranlarının düşük olması Asya’yı hazırlıksız yakalarken Avrupa ve Kuzey Amerika’da da alarm çanlarının çalmasına sebep oldu.