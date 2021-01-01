Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında coronayı yendi

Merzifon ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Osman Özdemir'in, bir süre önce 57 yaşındaki kızı Hatice Turan'ın corona virüsüne yakalanmasının ardından şikayetleri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Nefes darlığı ve halsizlik yaşayan Osman dede, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi acil sersisine kaldırılarak, oradan pandemi polikliniklerine yönlendirildi.

Hastaneye yatışı yapılan Özdemir, uygulanan tedavileri sonrası kızı Hatice Turan 9, kendisi de 6. gününde sağlığına kavuştu ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Sağlığına kavuşan Osman dede, hastanede kendisiyle çok ilgilenildiğini belirterek, “Sağlık çalışanlarından Allah bir kere değil, bin kere razı olsun” dedi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“ÇOK KORKTUK”

Babasının hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğundan dolayı babalarını kaybetme korkusu yaşadıklarını söyleyen Turan, “Benim testim pozitif çıkınca evdekileri de kontrol altına aldılar. Evde engelli kardeşim var onda çıkmadı babamda çıktı. Kronik hastalıkları olduğundan dolayı babamızı kaybedeceğiz diye çok korktuk” diye konuştu. (İHA)