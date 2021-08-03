Maske yasağını kaldıran ülkede günlük ölüm yarısı 1 bile değil

Corona virüsü salgınına karşı çok gevşek önlemler alan İsveç'te son 14 gün içerisinde ortalama ölüm sayısı 1'in altına indi.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgınının başladığı günden beri farklı yöntemler uygulayan İsveç’te son 14 gün içerisinde Covid-19’dan ölenlerin sayısı 1’in altına düştü.

Resmi verilere göre Türkiye’de son 7 gün içerisinde ortalama ölüm sayısı 75 seviyesindeyken İsveç, son bir haftada günlük ortalama sayının 1 olduğunu açıkladı. Salgının başladığı günden beri corona virüsü yasaklarını diğer ülkelere göre daha gevşek sürdüren İsveç, geçen ayın başında son sıkı yasağı da kaldırmıştı.

1 Temmuz’da İsveç’te toplu taşıma araçlarında maske kullanımı yasağı kaldırılırken, İsveçli yetkililer Delta varyantının etkisinin zayıf olacağını duyurdu.

İki haftalık süreçte ise İsveç’teki ölümlerin sayısı 1’in altındayken, İngiltere’de bu sayı 74, ABD’de ise 329 olduğunu hatırlatan uluslararası kamuoyu buna rağmen İsveç’in nüfusa oranla İskandinavya’daki diğer ülkelerden daha fazla ölüm yaşadığının altını çizdi.

İsveç’in corona virüsü stratejisini tasarlayan ve büyük tartışma yaratan Anders Tegnell ise Aftonbladet gazetesine konuştu. Tegnell, “Delta varyantı bir süredir ülkede dominant virüs ve bir süredir bu şekilde. Delta varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunu söylemek zor. Hastalığı birkaç yıl izlemeliyiz. Delta varyantının bulaşıcılığı eşit değil. Bazı örneklerde bir hasta yüzlerce insana hastalığı yayabiliyor ve bazen de bir hasta kimseye bulaştıramıyor” dedi.

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