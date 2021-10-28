Meme kanseri gebelikte de ortaya çıkabilir

Meme kanserinin hamilelik ve emzirme döneminde de görülebileceğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu, “Ele gelen bir kitle olduğunda hemen doktora başvurulmalı” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Meme kanseri Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü… Dünyada her 8 kadından biri, Türkiye'de ise her 12 kadından biri meme kanseri… Hastalığın 30-49 yaş aralığında kadınlarda en sık ölüm sebebi olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastalık konusunda önemli bilgiler verip, hayati uyarılarda bulundu… İşte Cabıoğlu'nun açıklamaları…

AĞRI OLMAZ DEMEYİN!

Meme kanserinin en önemli belirtisi ele gelen düzensiz sert kitledir. Diğer belirtiler ise meme başında çekilme, renksiz veya kanlı meme başı akıntısı, memede kızarıklık, ödem ve iyileşmeyen yaralardır. Tabii hastalık hiç belirti de vermeyebilir. Kanserde ağrı olmaz demeyin. 100 meme kanseri hastasının yedisinde memede ağrı tek şikayettir.

GENÇ KADINLARDA DAHA YAYGIN

Memede kitleyle gelen genç bir kadında ilk düşünmemiz gereken öncelikle basit kistler, sonra fibroadenomdur. Basit kistlerin ve fibroadenomların kanser riski yoktur. Fibrokistik memenin de kanser riski yoktur. Ancak genç yaş meme kanserlerinin daha hızlı seyretmesi ve genç yaş meme kanserlerine Türkiye'de daha sık rastlanmasından dolayı her kitlenin yaşa göre görüntüleme yöntemleriyle ne olduğunu saptamak gerekir.

KİMLER ERKEN YAŞTA TARAMA YAPTIRMALI?

Ancak her kadının riski aynı değildir. Birinci derece genç yaş akrabasında meme kanseri olan bir kadında daha erken yaşta mamografi çekilebilir. Memesi yoğun kadınlarda da mamografinin yanı sıra MR ve ultrason ile görüntüleme yapılabilir. Örneğin annesi 40 yaşında meme kanseri olan kadına 30 yaşında mamografi veya MR çektirilebilir. O yüzden her kadının riskine göre tarama yaşı değişebilir ve mamografinin yanı sıra ultrason ve MR'dan yararlanılabilir.

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Toplum tabanlı tarama programları için Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı KETEM (Kanser Erken Tarama Teşhis Eğitim Merkezi) var. Her ilde ne az bir olmak üzere 218 yerleşik 35 mobil tır şeklinde KETEM var. Kadınlarımız tüm devlet hastanelerinde ücretsiz mamografi çektirebilir. Birçok devlet hastanesinde meme poliklinikleri de mevcut. Kendi kendine meme muayenesini ise 20 yaşından itibaren kendileri her ay adet bitiminde yapabilirler. Obezite, sigara, aşırı alkol tüketimi ile mücadele yöntemleri sayesinde hastalık riskini azaltmak mümkün. Egzersiz ve emzirme de koruyucudur.

HIZLI SEYREDİYOR

Özellikle gebe ve emziren annede meme kanseri olursa bu tür kanserler de daha hızlı seyrediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Bölümü'nde yaptığımız çalışmada özellikle gebelik ve emzirme esnasında saptanan kitle şikayeti olan kadınlarda kanser saptanması durumunda doktora geç başvurmuşlarsa kanserin daha kötü seyrettiğini bulduk. Bu nedenle gebe ve emziren annelerin de uyanık olması ve memelerinde herhangi normal dışı bir kitle saptadıklarında ihmal etmeyip hemen doktora başvurmaları lazım.

PANDEMİDE NE DEĞİŞTİ?

Pandemide özellikle şikayeti olmasına rağmen doktora geç başvurma sonucu daha ileri evredeki meme kanserli hasta sayımız arttı. Tabii kemoterapi verdiğimiz hasta sayısı da yükseldi. Bu nedenle erken teşhis için düzenli kontroller aksatılmamalı.