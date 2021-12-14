Mezarlıklar Müdürü uyardı: 26 kişi coronadan öldü, aşı olun

Muğla’nın Milas ilçesinde iki hafta içerisinde 26 kişinin corona virüsünden ölmesi sonrası Milas Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Erdal Semercioğlu "Lütfen aşı olalım. Maske ve mesafe kurallarına riayet edelim" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde corona virüsünden ölümlerin hız kesmemesi üzerine Şehir Mezarlığı Müdürü Erdal Semercioğlu iki hafta içerisinde 26 kişinin coronadan yaşamını yitirdiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Erdal Semercioğlu, son 14 gün içerisinde tam 26 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını kaybettiğine dikkat çekerek herkesi aşı olmaya ve tedbirlere uymaya davet etti.

Semercioğlu, Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızı ile gösterilen risk alanlarındaki artışa paralel olarak, Milas'ta Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış yaşandığını teyit eden bir paylaşımda bulundu. “Aralık ayının başından bu güne 14 günde Milas merkez ve mücavir alanları dahilinde 26 vatandaşımız coronadan vefat etmiştir. Lütfen aşı olalım. Maske ve mesafe kurallarına riayet edelim…” dedi.