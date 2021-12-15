Milyarder girişimci duyurdu: Yaşlılık tarihe karışıyor

ABD merkezli NewLimit şirketi, yaşlanmayı durdurmak için harekete geçti. 'Dokuları yenileyebilecek ürünler' tasarlayan şirket şu ana kadar 105 milyon dolarlık yatırım aldı.

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ABD merkezli kripto para şirketi Coinbase’in kurucusu, milyarder girişimci Brian Armstrong, yaşlanma sürecini tersine çeviren terapiler yapmayı amaçlayan NewLimit adlı yeni ‘epigenetik yeniden programlama’ şirketini duyurdu.

Bir basın açıklamasına göre, NewLimit ‘yaşlanmanın epigenetik faktörlerini derinlemesine sorgulayarak ve belirli hasta popülasyonlarını tedavi etmek için dokuları yenileyebilecek ürünler geliştirmeye başlayacak.

Armstrong, ‘yaşlılık sürecini yavaşlatabilecek, durdurabilecek veya tersine çevirebilecek terapiler’ yaratmak için çalıştıklarını açıkladı. Ünlü milyarder, yaşlandıkça hangi hücre özelliklerinin değiştiğini belirlemek için makinelerden yararlanacaklarını duyurdu.

Şu ana kadar yaşlılığı geciktirmesi planlanan proje için 105 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bildirildi.

Armstrong tarafından yayımlanan bildiride “Yaşlanmayı durdurmayı denemek inanılmaz derecede heyecanlı bir süreç. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse önümüzdeki 10 yıl içerisinde istediğimiz sonuçları almayı planlıyoruz. Bu bir süreç olacağı için bugün başlamanın aciliyetini hissediyoruz” dedi.

NewLimit’in anahtar süreci, DNA’nın fiziksel yapısını değiştiren değişikliklere atıfta bulunan epigenetiğin yaşlanmayı nasıl yönlendirdiğini ortaya çıkarmak olarak açıklandı.

Yaşlanmanın epigenetik faktörleri, ‘hücrelerin temel işlevlerine zarar veren ve kanser ve diğer yaşa bağlı hastalık riskini artıran gen ifadesinde yaşa bağlı değişiklikler’ olarak tanımlanmaktadır.

NewLimit, bu sürücüleri tam tersini yapacak şekilde yeniden programlamak istiyor.

Basın bülteninde ‘Basitçe söylemek gerekirse, hepimizin gençken sahip olduğumuz, ancak bir şekilde kaybettiğimiz yenilenme potansiyelini geri kazanmanın bir yolunu bulmak istiyoruz’ açıklamalarında bulundu.

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