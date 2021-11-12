Mobbinge dayanamayan 4 asistan hekim ‘bizden bu kadar’ diyerek istifa etti

AKP eski genel başkan yardımcılarından Nükhet Hotar’ın rektörlük yaptığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde görev yapan 4 asistan hekim ağır çalışma koşuları ve mobbinge maruz kaldığını öne sürerek istifa etti.

Latif SANSÜR

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Şehir Hastanesi’nde 36 saat nöbet tuttuktan sonra evine dönerken kaza yapan ve hayatını kaybeden 25 yaşındaki Asistan Hekim Rümeysa Berin Şen’in ölümün ardından yapılan açıklamalar, gösterilen tepkiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 148 başhekime gönderdiği mektuba rağmen asistan hekimlerin çalışma koşullarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde göreve başlayan 5 eş kıdem asistan hekim görevlerinden ayrıldı. Bir hekim yatay geçiş yaparken, 4'ü ise istifa etti.

“NORMALLEŞEN GERÇEKLERE DUR DİYECEK BİRİ OLUR UMARIM”

Asistan hekimlerden Burcu Simay Özden, istifalarını “Bizden bu kadar” sözleriyle duyurdu. Hep birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimi olmak için çıktıkları yolculuğu, hep birlikte sonlandırdıklarını belirten Özden şu ifadeleri kullandı:

“Benzer heyecanlarla, hayallerle başladık. Ama emeğinin karşılığını alamamak, kesintisiz 36 saatlik nöbetler, ayda 400 saati bulan çalışma koşulları , pandeminin sadece çömezlerin üzerine binen yükü, hocalarımızın hayal kırıklığı yaratan yaklaşımları, işler ‘bir şekilde' yürüdüğü takdirde eğitim hakkımızın hiçe sayılıyor oluşu, asistan hekimlerin birer birer yurtdışına kaçtığı, intihar ettiği, trafik kazalarında tükenmişlik nedeniyle öldüğü bir ülkede bize sahip çıkmayacak olan nice devlet büyüklerimiz ve hepsinden daha da üzücüsü akranlarımız, meslektaşlarımız tarafından maruz kaldığımız mobbing. Birimiz daha nöbet çıkışı ölmeden, normalleşen bu gerçeklere dur diyecek birileri olur umuyorum. Bizden bu kadar.”

TTB: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türk Tabipler Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu konuyla ilgili olarak “Mobbinge karşı, hukuksuz 36 saat dayatmasına karşı tek bir asistan arkadaşımızı dahi yalnız bırakmayacağız, sürecin takipçisiyiz” mesajını paylaştı.