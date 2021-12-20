Moderna aşısında umut verici sonuç

Corona virüsü aşısı geliştiren Moderna, hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı güçlü bağışıklık sağladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü aşısı geliştiren Moderna, iki doz aşının üzerine yapılan üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı çok ciddi bir bağışıklık sağladığını duyurdu.

Yapılan incelemeleri kamuoyu ile paylaşan ABD merkezli biyoteknoloji şirketi, yarım doz hatırlatma aşısı olanların Omicron varyantına karşı antikor seviyelerinin iki doz aşı olmuş birine göre 37 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Daha önce BioNTech/Pfizer ortak bir açıklama yaparak üçüncü doz aşının antikor seviyelerini 25 kat artırdığını duyurmuştu. Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, “Eğer gerekirse Omicron varyantını hedef alan bir aşıya da yatırım yapabiliriz. Omicron varyantlarının artması hepimizi endişelendiriyor. Fakat bu veriler Moderna’nın üçüncü doz aşısının antikor seviyelerini iki doz aşı olanlara oranla 37 kat artırıyor” dedi. Öte yandan üçüncü doz aşının yarım doz yerine tam yapılması durumunda koruma oranının 83 kat arttığına dikkat çekildi.

Bilim insanları Moderna’nın yarım doz hatırlatıcı aşısında Pfizer’ın tam doz hatırlatma dozundan çok daha fazla mRNA taşıdığı da kaydedildi.

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