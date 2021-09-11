Mu varyantı nedir, belirtileri neler? Mu varyantı hangi illerde görüldü?

Mu varyantı, dünyanın birçok ülkesinde görülmesinin ardından Türkiye'de de iki kişide tespit edildi. Uzmanlara göre geçirdiği mutasyonlar mu varyantını aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Mu varyantın belirtileri arasında diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklar gözleniyor.

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Corona virüs salgınında tüm dünya endişe altında korunmaya çalışırken, mutasyon geçiren virüs tehlikeyi daha da arttırıyor. Mu varyantı hakkında Bakan Koca, “Mu varyantı 2 vaka var. Bunlar İstanbul'da ve ayakta takip ediliyor. Genellikle ağır bir vaka olduğu söyleniyor ancak bizim takip ettiğimiz vatandaşlarımızda bu durum söz konusu değil” dedi. Mu varyantını tehlikeli yapan başlıca özelliği ise aşılara daha dayanıklı hale gelebilme ihtimali taşıması olarak gösteriliyordu.

MU VARYANTI BAKAN KOCA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Yani varyantlara karşı da bizim aşı olmamız gerekiyor.

*Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemizi ihmal etmemiz gerekiyor, mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor.

*Bizim açımızdan, bilimsel açıdan özellikle varyantların varlığı, nasıl tedbir alınması gerektiği önemli. Toplumda yüzde 90’ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor.

*Mu varyantı 2 vaka var. Bunlar İstanbul’da ve ayakta takip ediliyor. Ağır bir vaka olduğu söyleniyor ancak bizim takip ettiğimiz vatandaşlarımızda bu durum söz konusu değil.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantının, yeni bir semptom veya belirti ile gündeme gelmediğini belirten Prof. Dr. Oğuztürk, “Mu varyantı yapılan az sayıdaki çalışmaların sonuçlarına göre çok farklı şikayetler ve semptomlar oluşturmadığı şeklinde açıklamalar var. Mu varyantında da yine diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklardan bahsediliyor. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki Mu varyantında da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama kesinlikle yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda” diye konuştu.

MU VARYANTI NEDİR?

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

Mu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaklaşık 2 gün önce Mu varyantı adında yeni bir varyant virüs bildirimi yapıldı. Aslında bu virüs ilk defa Ocak 2021 tarihinde Kolombiya’da saptanıyor ve daha sonra Güney Amerika’nın birçok ülkesinde bu varyantın görüldüğü ifade ediliyor. Kesin olan şu ki 40’ın üzerinde belki de daha fazla ülkede şuan bu virüs dolaşmaya devam ediyor. Netice itibarıyla şuan hem Güney Amerika ülkelerinde hem de Avrupa’nın İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerinde bir şekilde hastalık oluşturmaya başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de iki kişide Mu varyantı tespit edildi” dedi.

“AŞIYA DAYANIKLI OLABİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı.

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

DSÖ’NÜN RADARINDAKİ 5’İNCİ VARYANT

DSÖ’nün bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika’da ve Avrupa’da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador’da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika’daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

MU VARYANTI UZAK DOĞUYA SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

MU VARYANTI ABD'DE 47 EYALETTE TESPİT EDİLDİ

Aşılama, maske ve mesafe sayesinde Delta varyantının etkisinin azaldığı ülkede ise Mu varyantının birçok büyük yerleşim bölgelerinde görülmeye başlandığı duyuruldu. İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve zaman içinde diğer Güney Amerika ülkeleriyle Avrupa’da da bazı ülkelerden görülen Mu varyantının 47 ABD eyaletinde tespit edildiği açıklandı.

Newsweek dergisinde yer alan haberde henüz Nebraska, Vermony ve Güney Dakota eyaletlerinde Mu varyantı tespit edilmediği duyuruldu. B.1.621 kod adıyla bilinen ve bu yılın Ocak ayında Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantının 4 Eylül verilerine göre 47 eyalette görüldüğü belirtildi.

Resmi verilere göre nüfusa oranla en çok Mu varyantı vakasının Alaska’da görüldüğü belirtilirken 3837 örnekten 139’unun Mu varyantı olduğu belirtildi. Bu sayının ise toplam vakaların yüzde 4’üne denk geldiği aktarıldı.

EN ÇOK CALIFORNIA’DA VAR

Yetkililer en çok Mu vakası sayısının ise California’da tespit edildiğini açıkladı. 139.930 numuneyi inceleyen uzmanlar bunlardan 232’sinin Mu varyantı olduğunun altını çizdi. Fakat yetkililer bu vaka oranının toplam vaka sayısının yüzde 1’inden daha az bir seviyede olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bu haftanın başında Mu varyantını yakından izlediklerini açıklamış ve uluslararası kamuoyunda endişe yaratmıştı.

Henüz çok az bölgede görülen Mu varyantı ile ilgili ABD’den de dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Geçen hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthont Fauci, Mu varyantının henüz baskın virüs olmadığını duyurmuştu. Fauci, “Mu varyantı şu an ABD’ye acil bir tehdit değil” demiş fakat sağlık yetkililerinin bu varyantı yakından izlediklerinin de altını çizmişti.