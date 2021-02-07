Muğla Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi oldu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla AKP milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Buğra Harmandar, “Kalp Merkezi” hakkında bilgi verdi.

AÇIK KALP AMELİYATLARI GERÇEKLEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Kalp Merkezi bünyesinde Kardiyoloji Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Çocuk Kardiolojisi Bölümü, 2 adet Kataterizasyon ve Koroner Anjiografi Laboratuvarı, 3 adet Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi, 8 yataklı 3.basamak Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı ve 12 yataklı 2. basamak Koroner Yoğun Bakım bulunduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan “Pediatrik ve özellikle kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatları açısından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Referans hastane olma özelliğinde olup, yenidoğan ve kompleks pediatrik açık kalp ameliyatları için çevre illerden başvuran hastaları kabul ederek açık kalp ameliyatları gerçekleştirmektedir” diye konuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi Sorumluluğunu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Buğra Harmandar yürüttüğü belirtildi.

Vali Orhan Tavlı, “Başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize, Bakanlık yetkililerine ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.