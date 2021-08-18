Nefes almakta zorlanan corona hastasına şok yanıt: Acilin bahçesinde beklersin

Antalya'da yaşayan Nakşin Fidan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı yetkililerin getirdiği ilaçları aldıktan sonra, iddiaya göre nefes alamamaya başlayan Fidan, hastaneye yatabilmek için girişimlerde bulundu. 112 acil servis hattını arayan Fidan, kendisine, "Hastane dolu, gelsen de acilin kapısında beklersin" denildiğini ileri sürdü.

SÖZCÜ İSTANBUL

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Antalya’da meydana gelen olayda, Nakşin Fidan isimli bir vatandaş testinin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan getirilen ilaçları kullanmaya başladi. İlaçların ardından durumunun ağırlaştığını iddia eden Fidan, nefes alamamaya başladı.

“DALGA GEÇER GİBİ”

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan Nakşin Fidan, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Bakanlığı aradım ve ilacın yan etkilerini sordum. Bana yanıt vermediler. Acile de gittim nefes alamadığımı söyledim. 3 gündür kötü durumdayım.

İnsan kendi ülkesinde sağlık sorunu olduğu zaman hastaneye gidemeyecek mi? İlla ki bir yerde ölmemiz mi gerekecek,? Bana hastaneler dolu gelsen de bir şey yapamazlar. Acilin bahçesinde beklersin dediler. Nefes alamıyorum dedim. Evde kalman daha iyi dediler. Dalga geçer gibi”

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