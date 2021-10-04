Dünyanın en prestijli ödülleri sahiplerini buldu: Nobel Tıp Ödülü açıklandı

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor. Bu hafta boyunca her gün tek tek farklı kategorilerde açıklanacak ödüllerin ilki bugün açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor.

Bugün Nobel Tıp Ödülü açıklandı. Ödülü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. İki bilim insanının Somatosensoriyel sistem konusundaki çalışmaları dolayısıyla bu ödülü kazandığı duyuruldu.

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD’li bilim insanı David Julius’un bu ödüle sıcaklık ve temas reseptörlerinin keşfi ile ilgili çalışmaları dolayısıyla kazandığı aktarılırken, iki bilim insanı yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada iki bilim insanının “doğanın en büyük gizemini” çözdükleri kaydedildi. Bilim insanlarının PIEZ01 ve PIEZ 02 isimli dokunma reseptörleri ile TRPV1 isimli sıcaklık reseptörlerini keşfettiği belirtildi.

“KRONİK AĞRILARA ÇÖZÜM OLDU”

Düzenlenen basın toplantısında, “Bu çığır açan keşif, bizim sıcak, soğuk ve mekanik kuvvetin sinir sistemine nasıl etki ettiğini ve etrafımızdaki dünyaya nasıl adapte olduğumuzu anlamamızı sağladı. Bu bilgi, kronik ağrı da dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisini geliştirmekte fayda sağladı” ifadesi kullanıldı.

Dinamiti geliştiren İsveçli bilim insanı ve iş insanı Alfred Nobel’in vasiyeti doğrultusunda 1901 yılından beri verilmeye başlanan ödüllere 1969 yılında ekonomi dalı da eklenmişti.

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl Hepatit C virüsünü bulan bilim insanları Harvey Alter, Charles Rice ve Briton Michael Houghton’a verilmişti.

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