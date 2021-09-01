Okulların açılmasına günler kalırken endişe verici araştırma: Her 7 çocuktan 1’ini etkiliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, her 7 çocuktan 1'inin "uzun Covid-19"dan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.

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İngiltere’deki London College Üniversitesi ve Kamu Sağlığı Kurumu’nun ortak çalışması kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada corona virüsüne yakalanan her 7 çocuktan 1’inin uzun corona virüsü semptomları sergilediği tespit edildi.

Çocukların nadiren çok ağır hastalandığı belirtilirken, Covid-19 testi pozitif çıktıktan aylar sonra bile semptomların görülebildiği kaydedildi.

11 ile 17 yaş arasındaki binlerce çocuktan elde edilen verilerin mercek altına alındığı araştırmanın bu ölçekteki en büyük inceleme olduğu belirtildi.

Araştırma sonuçlarını paylaşan yetkililer, 11-17 yaş arasında Covid-19 testi pozitif çıkanların hastalıktan 15 hafta sonra bile semptom gösterebildiği belirtildi. Ocak ve Mart aylarında test sonuçları pozitif çıkan 3.065 çocuk ile negatif çıkan 3739 çocuğun verilerini karşılaştıran bilim insanları, pozitif çıkanların yüzde 14’ünün test sonucundan 15 hafta sonra yorgunluk ve baş ağrısının da aralarında olduğu üç ya da daha fazla belirti göstermeye devam ettiği kayıtlara geçti.

Uzmanlar araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını belirterek, aşılamanın bu oranı azaltmakta ne gibi bir etkisi olduğunun araştırılmadığını söyledi.

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