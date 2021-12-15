Okuma gözlüklerine alternatif göz damlaları piyasaya çıktı

Yakını görmekte zorlanan kişilere yardımcı olabilecek ve günde bir kez uygulanan Vuity, FDA'dan (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onay aldıktan sonra piyasaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Reçeteyle kullanıma sunulan Vuity, kullanıcıların uzağı görmelerini etkilemeden yakını görmelerine yardımcı olabilen, günde bir kez uygulanan bir tedavi.

Rochester Üniversitesi Görsel Bilimler Merkezi’nde göz doktoru olan Dr. Scott M. MacRae, “Okuma gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için bu gerçekten yararlı bir alternatif olabilir” dedi.

45 yaşın üzerindeki ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90’ı, tipik olarak zamanla kötüleşen presbiyopi olarak bilinen yakın mesafe görme ile ilgili problemlere sahip. Yakın nesnelere odaklanmak için göz merceğinin şeklini değiştirmesi gerekir, ancak insanlar yaşlandıkça daha az esnek hale gelir ve bu süreci zorlaştırır.

OKUMA GÖZLÜĞÜNE ALTERNATİF

Waring Vision Enstitüsü’nün tıbbi direktörü Dr. George O. Waring IV, presbiyopiden muzdarip kişilerin genellikle bir kitabı bir kol mesafesinde tutmaları veya okumak için parlak bir ışık yakmaları gerektiğini düşündüklerini söyledi: “Standart olarak, göz doktorları, presbiyopisi olan kişilerin, yakından görmeleri gerektiğinde reçetesiz veya reçeteli okuma gözlüğü takmalarını tavsiye eder, ancak Vuity de onlar için bir seçenek olabilir.”

Vuity’nin etken maddesi pilokarpin adı verilen bir ilaç ve yeni bir ilaç değil. Dr. Orlin, aslında “oftalmolojide sahip olduğumuz en eski damlalardan biri” dedi. Dr. Waring, Vuity’nin presbiyopiyi tedavi eden türünün ilk ürünü olmasına rağmen, presbiyopiyi tedavi etmek için en az dokuz benzer göz damlası ürününün klinik geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecekte mevcut olabileceğini söyledi.

10 SAATLİK İYİLEŞME

Dr. Waring ve meslektaşları, Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği’nin 2021, yıllık toplantısında henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan Faz 3 klinik çalışmalarının sonuçlarını sundu. Her göze tek bir Vuity damlası, deneklerin yakın mesafeli görüşünü altı saat iyileştirdi ve bilgisayar çalışması için önemli olan ara görüşlerini 10 saat iyileştirdi.

Vuity’nin okuma gözlüğüne göre avantajı, okuma gözlüğü gibi uzak görüşe zarar vermemesi. Genellikle, bir kişi başka bir şey yapmak için okumayı bıraktığında, çevresini doğru bir şekilde görebilmek için okuma gözlüklerini de çıkarması gerekir.

Dr. MacRae ayrıca Vuity’nin sadece hafif ila orta dereceli presbiyopisi olan kişilerde işe yarayacağını da belirtti, bu da muhtemelen 45 ila 55 yaş arasındaki insanların damlayı rahatlıkla kullanabilecekleri anlamına geliyor.

YAN ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dr. Waring, damlaların tamamen okuma gözlüklerinin yerini alması anlamına gelmediğini söyledi. Presbiyopisi olan insanlar da muhtemelen okuma gözlüğü sahibi olmak isteyeceklerdir, ancak Vuity onları takmak için ihtiyaç duydukları süreyi azaltabilir.

Klinik çalışmalarda herhangi bir ciddi yan etki rapor edilmemesine rağmen, Vuity alan deneklerin yüzde 14,9’u hafif baş ağrısı bildirdi. Vuity alan deneklerin yüzde 5 kadarı göz kızarıklığı, bulanık görme, göz ağrısı, görme bozukluğu, göz tahrişi ve artan gözyaşı üretimi gibi diğer yan etkileri bildirdi.

Dr. Waring, göz damlalarının gözbebeği boyutunu küçülttüğü için karanlıkta görmeyi de zorlaştırdıklarını, bu nedenle gece araba kullanan veya başka nedenlerle düşük ışıkta iyi görmeye ihtiyaç duyan kişilere önerilmediğini söyledi.

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