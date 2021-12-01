Omicron varyantı açıklaması: Son 6 ayda iki doz aşı olanlar güvende

Corona virüsünün bu güne kadar en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama İsrail'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınına karşı aşılamada büyük başarı sağlayan İsrail’den dikkat çekici bir açıklama geldi…

İsrailli yetkililer son 6 ay içinde iki doz corona virüsü aşısı olanların Omicron varyantına karşı korunduğunu duyurdu.

Şu ana kadar dört Omicron varyantı tespit edilen ülkenin Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, “Son 6 ayda iki doz aşı olan ya da üçüncü doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor. Önümüzdeki günlerde aşının bu varyanta karşı korumaetkisi ile ilgili daha doğru bilgiye ulaşacağız fakat umutluyuz. İlk belirlemelere göre iki doz aşının ya da üçüncü doz aşının bu varyanta karşı koruma sağladığını görüyoruz” dedi.

“YÜZDE 90 KORUYOR” İDDİASI

Fakat Horowitz’in bilimsel bir veri ya da çalışma göstermemesi tartışma yarattı. Öte yandan İsrail medyası, Pfizer/BioNTech’in aşısını olanlara Omicron varyantının bulaşmasının yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.

İsrail’in Channel 12 isimli yayın kuruluşu Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı da yüzde 95 koruma sağladığını aktardı. Aynı haberde Omicron’un insanlara bulaşma oranının Delta varyantına göre 1.3 kat daha fazla olduğu belirtilirken, semptomlarının ise daha hafif olduğu kaydedildi.

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