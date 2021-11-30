Omicron varyantı Türkiye’de tespit edildi mi? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Omicron varyantı Türkiye'de yok. Bizde ağırlıklı olarak delta var" dedi.

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Corona virüsü salgınının bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak bilinen omicron varyantı dünyada endişe yaratmaya devam ediyor.

Bilim insanları ve biyoteknoloji şirketleri mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkisini incelemeye devam ederken aralarında Türkiye’nin de olduğu 70’ten fazla ülke sınırlarını kapadı.

TÜRKİYE’DE OMICRON VAKASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de omicron vakasının olup olmadığını açıkladı.

Bakan Koca, “Omicron varyantı Türkiye’de yok. Bizde ağırlıklı olarak delta var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Koca “Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak” dedi.

TTB: TÜRKİYE’DE YETERLİ ÇALIŞMA YAPILMAMAKTADIR

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıklamasında, “Türkiye’de hala virüsün genetik analizine yönelik yeterli çalışma yapılmamaktadır. Özellikle endişe verici yeni Omicron varyantının olası yayılımı da göz önünde bulundurularak viral genom sekans analiz çalışmalarının birden fazla merkezde yapılması sağlanmalıdır” değerlendirmesi yapıldı.

TTB, “SARS-CoV-2 genomik izlem ağı oluşturulmalı ve sonuçlar zamanında, düzenli olarak paylaşılmalıdır” çağrısında bulundu.

5 ÜLKEDEN UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Bakan Koca, 26 Kasım’da sosyal medya hesabından “Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” bilgisini paylaşmıştı.