Omicron varyantının ilk görüldüğü bölgeden bir iyi bir kötü haber

Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden olan Güney Afrika'da yetkililer salgının gidişatı ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer bir iyi bir de kötü haber verdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili yeni bir açıklama bu yeni türün ilk belirlendiği bölgelerden olan Güney Afrika’dan geldi.

Güney Afrika’da bulunan Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden Dr. Waasila Jassat bir basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili verileri paylaştı. Dr. Jassat konuyla ilgili yorumlarını da eklerken hem iyi hem de kötü haberler verdi…

Dr. Jassat, son dönemde Omicron vakalarının arttığı ülkenin şu an içinde olduğu Covid-19 dalgasında hastaneye kaldırılan hastaların çok daha kısa sürede taburcu edildiğini ve bu kişilerin sağlıklarına daha çabuk kavuştuklarını söyledi.

“ÖLÜM ORANINDA BİRAZ ARTIŞ VAR”

Fakat Dr. Jassat, Güney Afrika’da Omicron varyantının tespit edildiği 7 Kasım’dan 18 Aralık’a kadar geçen sürede ölümlerin ise arttığına dikkat çekti. Dr. Jassat, “Bu süreç içinde yaşamını yitirenlerin çoğu aşı olmayanlar ya da tam aşılanmamış olanlar” dedi. Dr. Jassat, “Hastaneye kaldırılan vakalarda ölüm oranına bakıldığında az biraz artış var. Fakat bu önceki dalgalardan daha düşük” ifadesini kullandı.

Genelde vakaların daha hafif geçmesiyle ilgili olarak ise Dr. Jassat, “Bu elde edilmiş bağışıklıktan da olabilir, Omicron varyantının daha düşük etkisinden de olabilir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

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