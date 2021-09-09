Pandemide çocuğunuzun gözlerini ihmal etmeyin

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, “Okul başarısında göz sağlığının önemi büyük. Dolayısıyla gerekli tedbirleri alarak çocuğunuzun göz muayenesini yaptırmayı ihmal etmeyin” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemide aylarca evde kapalı kalan ve tablet, telefon, bilgisayar oyunları sarmalında sıkışan çocukların göz sağlığı da bozuldu. Okulların açıldığı bugünlerde göz kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, bu konuda şunları söyledi:

HANGİ SORUNLAR ARTTI?

Bilimsel çalışmalar; gelişme çağındaki çocuk ve gençlerin yani 2-18 yaş arası popülasyonun, her gün düzenli olarak uzun saatlerini her türlü monitörlü akıllı cihazlar karşısında geçirmesinin miyop ve miyop astigmat gibi kırma kusurlarını tetiklediğini, özellikle de genetik yatkınlığı olan çocuklarda gözlerin bozulma olasılığının daha da arttığını göstermektedir. Üstelik aşırı tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının tek zararı da bu değil. Göz kuruluğu, göz alerjileri ve hatta uyuma saatine yakın kullanıldığında uykusuzluğa da yol açabilir.

TEDAVİ İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR

Tüm sorunlar rutin bir göz muayenesiyle tespit edilir ve genellikle gözlükle tedavi edilir. Ancak okul çağına gelindiğinde bazı göz hastalıklarının tedavisi için geç kalınmış olabilir. Bunların başında doğuştan gelen göz tembelliği dediğimiz ve hayatın ilk 2-3 yılında teşhis edildiğinde kesin tedavisi olan ancak okul çağına gelindiğinde tedavisinin artık çok güç hatta imkansız olduğu bir hastalık vardır. Bu hastalığı oluşturan çeşitli sebepler olmakla birlikte en sık görülen şekli iki göz arasında iki dioptri (göz numarası) ve üstü fark olduğunda gelişir. Genelde genetik bir hastalıktır. Özetle şikayetleri ve belirtileri olan çocuklarımızı bir an evvel göz muayenesine götürmeyi, bunun yanı sıra çocuklarda rutin olarak 1. ay, 6. ay, 2 yaş göz muayenelerinin yaptırılmasını şiddetle öneriyoruz.

GÖZ BOZUKLUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Öncelikle çocuğumuzu iyi dinlemeli ve belirttiği şikayetlere önem vermeliyiz. Şikayetler genelde televizyonu ya da sokaktaki tabelaları bulanık görme (sürekli televizyonu yakından izlemeye çalışma (miyopi), okuduğu kitabı, derslerini veya monitörlü cihazları bulanık görme (hipermetropi) şeklinde olabilir. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda öğrenme güçlüğü, harfleri düzgün yazamama, satır kaydırma şeklinde belirtiler görülebilir. İleri bozukluklarda ve daha küçük yaşlarda sık düşme, çarpma, sakarlık gibi belirtiler görülebilir. Bu bozukluklara ek olarak çocukta ışığa aşırı hassasiyet, baş ve/veya göz ağrısı, harf ve yazıları gölgeli görme gibi şikayetler astigmatizma diye adlandırılan göz bozukluğunun işareti olabilir.