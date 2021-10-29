Pandeminin başından beri ilk vakayı bildirdiler

Corona virüsü salgının başından beri hiç vaka açıklamayan Tonga Adası, iki yıl sonra ülkede ilk vakanın görüldüğünü açıkladı. Resmi kaynaklar, Yeni Zelanda'dan gelen bir yolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı.

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Tüm dünya iki yıldır corona virüsü pandemisiyle mücadele ederken, Yeni Zelanda’nın kuzeyinde yer alan Tonga pandeminin başından bu yana ilk vakaya rastladıklarını açıkladı.

Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan Tonga, Yeni Zelanda’dan seyahat eden bir yolcunun corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Tonga Başbakanı Pohiva Tu’i’onetoa Cuma günü yaptığı bir radyo konuşmasında Christchurch şehrinden gelen 215 yolcu arasında bir COVID-19 vakası olduğunu doğruladı.

Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri de Tonga’ya seyahat eden kişinin iki doz aşı yaptırdığını, konuyla önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı verebilmek için Tongalı meslektaşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ

Yaklaşık 106 bin kişiye ev sahipliği yapan Tonga’da yetişkinlerin yaklaşık yüzde 31’i tam aşılı ve yüzde 48’i en az bir doz aşılandı. Tonga Adası, bugüne kadar hiç corona virüsü vakası bildirmemiş sayılı ülke içerisinde yer alıyor. Ülkede, sağlık sisteminin yetersiz olması da endişeleri artıyor.

Ada, dünyada COVID-19 salgınlarından kaçınan az sayıdaki ülke arasında yer alıyor. Birçok komşusu gibi, Tonga’nın izolasyonu onu güvende tutmaya yardımcı oldu, ancak yetersiz kaynaklı sağlık sistemi nedeniyle virüsün yayılması durumunda büyük zorluklarla karşı karşıya.

Öte yandan Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1700'ü geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100'ü Victoria'da, 566'sı NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 11'i ACT'de, 9'u Batı Avustralya, 7'si Queensland, 4'ü Güney Avustralya'da kaydedildi.

Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265’i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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