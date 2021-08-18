Pfizer aşısının üçüncü dozu yüzde 86 oranında etkili

İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, üçüncü doz Pfizer /BioNTech aşısının 60 yaş üstü kişilerde daha yüksek koruma sağladığını ortaya koydu.

SOZCU.COM.TR

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İsrailli sağlık hizmetleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, üçüncü doz Pfizer /BioNTech aşısının 60 yaş üstü kişilerde %86 oranında etki sağladığını ortaya koydu.

Reuters’ta yer alan habere göre, 9.3 milyon nüfusunun yaklaşık dörtte birini 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğu İsrail’de, Maccabi Sağlık Hizmetleri, yalnızca iki doz aşı yaptıranlarla, üçüncü dozu da yaptıranların sonuçlarını karşılaştırdı.

Buna göre, 675 bin kişi içerisinde sadece 37 kişinin üçüncü doz corona virüs aşısından sonra pozitif test sonucuna sahip olduğu belirtilirken, bu oran iki doz alanlarda ise bin 64 vakaya kadar yükseldi.

ÜÇÜNCÜ DOZ DELTA VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Pfizer tarafından daha önce yapılan açıklamada, aşının etkinliğinin zamanla düştüğü ve üçüncü bir dozun, ilk SARS-CoV-2 virüsüne ve oldukça bulaşıcı Beta, Delta varyantlarına karşı önemli ölçüde daha yüksek nötrleştirici antikorlar gösterdiği söylenmişti.

İsrail, Delta varyantının neden olduğu vaka artışı nedeniyle geçen ay üçüncü doz Pfizer aşısı uygulamaya başlamıştı. Bugüne kadar yaklaşık 1,1 milyon İsrailli (50 yaş üstü insanlar, sağlık çalışanları ve kronik hastalar) üçüncü doz aşısını tamamladı.

ABD ve Avrupa da son dönemde yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere destek doz aşı uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çoğu ülkede, üçüncü doz aşı tartışmaları yaşanıyor.

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