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Pfizer/BioNTech’in etkisi 6 ay içinde azalıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca'nın aşılarının etkisinin 6 ay içinde azaldığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
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Pfizer/BioNTech’in etkisi 6 ay içinde azalıyor

İngiltere’de verileri inceleyen ve analiz eden bilim insanları Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşılarının etkisinin zaman içinde azaldığını ortaya çıkardı.

Pfizer/BioNTech aşısının etkisinin 5 ile 6 ay içerisinde koruyuculuk etkisinin yüzde 88 seviyelerinden yüzde 74 seviyelerine düştüğü belirtildi.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıda ise etkililik oranının dört ile beş ay içerisinde yüzde 77’den yüzde 67’e düştüğü kayıtlara geçti.

1.2 milyondan fazla test sonucunun analiz edildiği araştırmayı yürüten Tim Spector, “En kötü senaryoda, yaşlılar için ya da sağlık çalışanları için kış aylarında koruma yüzde 50’nin altına düşecek. Bu sonuçlar harekete geçmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. Oturup, zaman içinde aşının etkisini yitirmesini bekleyemeyiz” dedi.

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