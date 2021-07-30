Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Vakalar 100 bini geçebilir

Bayram tatiliyle birlikte Türkiye’de vaka sayıları fırladı. SÖZCÜ TV dijital stüdyosunda Alişer Delek’in konuğu olan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, önümüzdeki dönemde vaka sayılarının 100 bini geçebileceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ TV dijital stüdyosunda açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşılama oranında yüzde 85’in yakalanamaması durumunda ölümlerin artabileceğini söyledi.

“DELTA VARYANTI ÜSSEŞ BÜYÜME SÜRECİNDE”

Vaka artışını gösteren tabloyu yorumlayan Şenol, “Aslında çok kırılgan bir yatay çizgi görüyorum. Hiçbir zaman, ‘salgın yatıştı' diyemeyeceğimiz bir eğri görüntüsü var. Daha doğrusu, salgın yatışmayacaktı da zaten, ‘kontrol altına alındı, güvenli bir şekilde açılalım' diyemeyeceğimiz bir yatay çizgi görüyorum. Bu yatay çizgide bir varyant değişimi olacağını öngörüyorum. Çünkü varyant değişim dönemlerinde o yatay çizgide aşağı inmeksizin takılmalar oluyor.” dedi.

“SİZ KARTOPU OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜNÜZDE ASLINDA ÇIĞ OLMUŞ OLUYOR”

Bugünlerde görülen 20 binli rakamların önümüzdeki haftalarda 100 binli rakamlara doğru tırmanabileceğini belirten Şenol, şöyle devam etti: “Çünkü Delta'nın yayıldığı coğrafyalarda şunu görüyoruz: Üssel büyüme dediğimiz süreç çok kısalıyor, 3-5 güne iniyor. Daha önce 10-20 gündü gördüğümüz süreç. Biz buna kartopu etkisi diyoruz. Siz kartopu olduğunu gördüğünüzde, çığ olmuş oluyor aslında ve sonra onun yansımalarını görmeye başlıyorsunuz. Nereye kadar pik yapacak? İnsanların bir bölümü hastalana hastalana bağışık hale hızla gelince pikte düzleşme göreceğiz. Eğer aşılama hızı ya da başka önlemler devreye girmezse tekrar pik olacak. Yani kırılganlık bu sefer pik noktasında olacak.”

“KİTLE ETKİSİNİ GÖREBİLMEK İÇİN YÜZDE 80'LERE ÇIKMAMIZ LAZIM”

Söz konusu grafiğe göre ‘Her tarafta Delta var’ diyen Şenol, “Delta ne demek? Çok bulaşıyor, hızlı bulaşıyor ve çok ciddi şekilde hastalandırıyor demek. (Aşılamada) Kitle etkisini görebilmeniz için yüzde 80'lere çıkması lazım aşılama oranlarının. Yüzde 32'lerdeyiz. Günde yüzde 1 hızla gidiyoruz. Hesaplarıma göre üç aydan önce göremezsiniz bu yüzde 80'lere varan aşılamayı. O da her şey yolunda giderse…” ifadelerini kullanıdı.

“BUNU DURDURABİLECEK FREN AŞI”

Delta’nın uzun süreden beri Türkiye'de olduğunu ve çok yayıldığını belirten Şenol, “Kümeleşmeler gösterdiği bilinen bir varyant. Yani biz bu noktaya nasıl geldik? Hastanelerde hasta yükü azalmıştı, ölümler bir türlü istediğimiz rakamlara inememişti. Şimdi ne görüyoruz? Tekrar yokuş aşağı freni boşalmış bir kamyonun nereye çarpacağını bilemediğimizi görüyoruz ve elimizdeki denklemde bunu durdurabilecek fren aşı, bunun önüne çekebileceğimiz bariyer ise kapanma. Kapanma kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama ölümler çok artarsa, hastaneler taşarsa zorunda kalınabilir.”

“BAZI HASTANELER ŞU AN İTİBARİYLE PANDEMİ HASTANESİ İLAN EDİLMELİ”

Şenol, “Bugün, ‘Buyurun Esin hanım geçin, bu krizi yönetin' dense hemen ne ile başlarsınız” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Öncelikle aşılanma hızını artırmak için, bütün toplum katmanlarını içine kattığım, yereli hiç ihmal etmeden oradaki rol modellerle, oradaki toplumsal dinamiklerle aşılanma hızını artırabileceğim bir seferberliğe geçerim.

* Bazı önlemler almazsak eğer bu kartopu büyüme etkisi, çığın altında kalmamız kaçınılmaz olacak. İlk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi, bazı hastaneleri şu an itibariyle pandemi hastanesi ilan etmek.

* Okulları açmak zorundayız. Bir an önce hızlı testlerin uygulanmasını istiyoruz. Yani çocukların evine test bırakın, tükürükten yapılan test bırakın. İzolasyona özendirin ve lütfen havalandırma… Dayanışalım ve okullara bu sistemleri kuralım ve lütfen bilimle masaya oturun.

İlginizi Çekebilir Vaka sayıları artıyor, uzmanlardan Delta varyantı uyarısı