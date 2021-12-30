Prof. Dr. Metintaş: Varyantın şakası yok, toleransı yok

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Omicron varyantının hızla yayıldığına dikkat çekti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Eskişehir’de son günlerde artan salgına karşı vatandaşları uyardı.

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE’DE DE HIZLA YAYILIYOR

2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında küresel bir salgın halini alan, dünya genelinde de milyonlarca kişiye bulaşan salgın, Omicron varyantı ile dünya genelindeki yayılımını sürdürüyor.

Delta varyantı ve sonrasında Omicron varyantı ile devam eden salgın konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Metintaş, korkulanın gerçekleştiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran Metintaş, varyantın şakası ve toleransının olmadığını söyledi.

“OMİCRON TÜRKİYE’DE HIZLA YAYILIYOR”

Omicron varyantının Türkiye’de de hızla yayıldığını belirten Prof. Dr. Metintaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef korkulan gerçekleşiyor. Omicron varyantı Türkiye'de de çok hızlı yayılıyor. Ocak 2022, ikinci haftadan itibaren zor günler olacak gibi. Hasta sayıları arttığı gibi test pozitiftik oranları da artıyor. Bir şekilde Omicron varyant ile karşılaşacağız. O nedenle bireysel önlemler çok önemli.

Kesinlikle maske, kapalı kalabalık ortamlardan tam kaçınma, tabii ağır hastalık riskini azaltmak için de aşı. Sanıyorum gelecek haftadan itibaren Türkiye geneli için de tedbirler alınmaya başlanacaktır. Şakası yok, toleransı yok.”