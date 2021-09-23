Prof. Kurugöl’den çarpıcı iddia: Sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla corona aşısı yapıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den çarpıcı iddia... Kurugöl, sağlık ocaklarında 'yanlışlıkla' bebeklere corona aşısı yapıldığını öne sürdü. "Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu" dedi.

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NTV’ye konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ corona virüsü aşısı yapıldığını ileri sürdü:

– Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde… Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.