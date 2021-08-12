‘Radyoloji teknikerleri hak gaspları ile karşı karşıya’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemide kilit rol oynayan radyoloji tekniker ve teknisyenlerinin her geçen gün yeni hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

SÖZCÜ İSTANBUL

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CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamayla Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde taşeronlaştırılan radyoloji emekçilerinin pandemide kahramanca çalıştıklarını ancak sürekli hak kayıplarına maruz kaldıklarını bildirerek, “Taşeronlaştırılan personel pandemi süresince ek ödeme alamadı, bu yetmezmiş gibi, nöbet paraları fazla yatırıldı iddiası ile bir çok radyoloji çalışanından hakları olan nöbet ücretleri faiziyle istendi” açıklamasını yaptı.

İŞ BARIŞI ZEDELENECEK

CHP'li Akkuş İlgezdi, “Pandemide insan üstü çaba ile işlerini yapan radyoloji çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen Radyoloji Nizamnamesi 25 Haziran'da yürürlükten kaldırıldı. Çalışanların özlük haklarını koruyan bu yönetmelik yerine oluşturulan taslakta radyasyon izinleri hastane yönetimlerinin insafına bırakılmak isteniyor. İzinlerin fiilen kaldırılması anlamına gelen bu uygulama, iş barışını zedeleyecek. Bu yanlıştan derhal vazgeçin” diye konuştu.

HAKLARI GASP EDİLİYOR

İlgezdi, “Çalışanların haklarını koruyan Radyoloji Nizamnamesi yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik taslağında radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor. Emek düşmanı yeni yönetmelik taslağının derhal düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

AMAÇ RANT

AKP'nin sağlık politikasının rant üzerine kurulduğunun altını çizen Akkuş İlgezdi, “Amacınızı biliyoruz bu tip hak, hukuk ve adalet dışı uygulamalarla, emekçileri yıldırıp, ayrılmaya zorluyorsunuz! Çünkü inşaat şirketlerine sattığınız hastaneler gibi radyoloji hizmetlerini de tümüyle özel sektöre devretmek istiyorsunuz. İnsan hayatı ve emekçilerin onuru, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğiniz beşli çetenin çıkarlarından büyüktür. Rant uğruna insanlarımızın sağlığı ve geleceğiyle oynamanıza asla izin vermeyeceğiz!” açıklamasında bulundu.

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