Rekor vakalar harekete geçirdi… Avustralya’dan deneysel ilaç hamlesi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Victoria'da pandemi başından bu yana ülkedeki herhangi bir eyalette görülen en yüksek günlük COVID-19 vakalarının kaydedilmesinin ardından Merck & Co'nun deneysel antiviral hapından 300 bin doz alacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzmanların virüs tedavisinde potansiyel bir atılım olarak değerlendirdiği verilere göre virüsün genetik koduna hatalar sokmak için tasarlanan molnupiravir, COVID-19’a yakalanma riski yüksek olan kişilerin ölüm veya hastaneye yatırılma riskini yarıya indirebilir.

Merck ve ortağı Ridgeback Bioterapötiks, hap için mümkün olan en kısa sürede ABD’den acil kullanım izni almayı ve dünya çapında düzenleyici uygulamalarda bulunmayı planladıklarını söyledi.

Merck mümkün olan en kısa sürede hap için ABD’den onay almaya çalışacak. Onay aldığı takdirde Merck, ilk oral antiviral COVID-19 ilacı olacak. ABD hükümetinin her biri 700 dolardan 1.7 milyon doz satın alacağı belirtilmişti.

Güney Kore, Tayland, Tayvan ve Malezya, ilacı satın almak için görüşmelerde bulunduklarını açıklarken, Filipinler hap üzerinde bir deney yürütüyor.

AŞI ORANI YÜZDE 80’İ AŞTI



Öte yandan Avustralya, en büyük şehirleri Sidney, Melbourne ve başkent Canberra’da son derece bulaşıcı Delta varyantıyla mücadele etmek için haftalardır süren bir kısıtlama uygulanırken aşı oranını artırıyor. Yetişkin popülasyondaki ulusal ilk doz aşılanma oranı bu sabah yüzde 80’i aştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün Nine News’a verdiği demeçte, “Bu tedavi yöntemleri, virüsle yaşayabileceğimiz anlamına geliyor” dedi. Morrison, molnupiravir kapsüllerinin yetişkin hastalar tarafından beş gün boyunca günde iki kez olmak üzere on doz olarak alınması gerektiğini belirtti.

YIL SONUNA KADAR 10 MİLYON DOZ



Morrison, ülkenin ilaç düzenleyicisi tarafından onaylanması halinde ilacın Avustralya’da gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtti. Merck, 2021’in sonuna kadar 10 milyon doz üretmeyi öngörüyor.