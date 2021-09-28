Rusya’da Covid-19’dan ölüm rekoru kırıldı

Corona virüsü salgınının etkilerini çok sert hisseden Rusya'da tek bir günde Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 852 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı salgının başladığı günden beri ülkede yaşanan en yüksek ölümlü gün olarak açıklandı.

Yetkililer ayrıca son 24 saatte 21.559 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Rusya’da önceki günkü vaka sayısı 22.236 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya’da milyonlarca öğrencinin okula dönmesi ile birlikte günlük vaka sayısı Eylül ayının başından beri kademeli olarak artmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yakın kurmaylarında corona virüsü tespit edilmesi sonrasında karantinaya girmişti. Dördüncü corona virüsü dalgasını engellemek isteyen Moskova’da maske takma zorunluluğu sıkılaştırılmıştı. Yaklaşık 40 milyon insanın iki doz aşı olduğu ülkede toplam nüfusun 146 milyon olması sebebiyle aşılama sürecinin diğer ülkelerin geride kalmasının salgının hız kazanmasında önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.