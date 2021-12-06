Rusya’da ilk Omicron varyantı tespit edildi

Rusya, ülkede ilk Omicron varyantı vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, bugün yapılan açıklamada ülkede ilk Omicron varyantı vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Rus haber ajansları, Güney Afrika’dan ülkeye dönen iki kişide Omicron varyantı tespit edildiğini aktardı.

Rus tüketici sağlığı denetleme kurulu Rospotrebnadzor, Güney Afrika’dan dönen 10 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 10 yolcudan ikisinde de Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümete talimat vererek Omicron’la mücadele planı için hazırlıklar yapılması gerektiğini duyurmuştu. Putin, ilaç, oksijen ve yatak gibi malzemelerin hazırlanması ve stoklarının artırılması çağrısında bulunmuştu.

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