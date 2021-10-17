Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı ve vaka sayısı en çok artan 10 ilin listesini paylaştı. Karadeniz'den 8 kentin listede yer alması dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, “2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 274,98, Ankara’da 356,49, İzmir’de 48,95 olduğu görüldü.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İLİN 8’İ KARADENİZ’DE

Vaka sayısı en çok artan 10 ilin listesini de yayınlayan Koca “2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük.” dedi.



Bu illerde vakalar 100 bin kişide Giresun 394,01, Ordu 459,68, Ardahan 350,45, Kastamonu 538,56, Çorum 436,31, Samsun 413,18, Tokat 459,81, Amasya 297,47, Kahramanmaraş, 303,64 ve Karabük 408,02 olarak kayıtlara geçti.